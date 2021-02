Senza permesso di soggiorno e con documenti di guida falsi

Ha presentato documenti di guida falsi e per questo uno straniero senza permesso di soggiorno, fermato alla guida un veicolo di grossa cilindrata con targa francese, è stato sanzionato dalla Polizia Municipale per guida senza patente e deferito a piede libero all’autorità giudiziaria.

E’ accaduto in zona “Garibaldi”, durante il servizio svolto dal nucleo di prossimità della Polizia Municipale, nell'ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno legato al falso documentale,

Le verifiche effettuate dalla Sezione Investigativa e anti-evasione della stessa Polizia Municipale sui documenti di guida, eseguite con l'ausilio di specifica strumentazione tecnica in dotazione al laboratorio per il falso documentale in uso al Comando di PM, hanno accertato appunto che patente e libretto esibiti agli agenti dall’uomo fermato per un controllo, risultavano contraffatti.

L'autovettura, sottoposta alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, è risultata ricercata a livello internazionale per reati commessi sul territorio francese ed è stata quindi sequestrata penalmente per i successivi accertamenti delle competenti autorità.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa