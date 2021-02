Sesa si espande in Cina: acquistato il 55% di Fen Wo

Il Gruppo Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, espande la propria presenza sul mercato cinese dei servizi digitali, attraverso Var Group S.p.A., controllata totalitaria di Sesa attiva nel settore software e system integration.

Var Group rafforza la propria presenza sul mercato cinese grazie all’acquisizione del 55% di Fen Wo Shanghai ltd da parte della propria controllata Adiacent, sviluppando così l’offerta di servizi di digital marketing e customer experience a supporto del Made in Italy sul mercato cinese. Fen Wo Shanghai ltd (Fireworks) è presente in Cina dal 2013, con un team di 15 risorse basate a Shanghai ed offre soluzioni digitali e di marketing per aziende italiane ed internazionali che operano sul mercato cinese. Fen Wo Shanghai ltd (Fireworks) possiede 15 brevetti registrati di software per la Cina ed è certificata come High-Tech Enterprise dal governo di Shanghai. Tra i clienti annovera brand leader nei settori fashion, design, wine and spirits quali Ginori1735, Tumi, Rossignol, Arper ed il primo operatore luxury outlet italiano in Cina Florentia Village.

Adiacent vanta già una presenza diretta in Cina nell’offerta di soluzioni di digital marketing sulle piattaforme di e-commerce e social media cinesi grazie anche alla collaborazione con Alibaba Group, che nell'ambito del progetto Easy Export sviluppato con UniCredit Group ha portato oltre 400 imprese italiane a sbarcare sul più grande marketplace b2b del mondo.

Grazie a questa acquisizione, che sarà perfezionata entro il 30 giugno 2021, Adiacent China nell’anno fiscale al 30 aprile 2022 svilupperà un totale di circa eu 4 milioni di ricavi con un Ebitda margin atteso del 20% e circa 40 risorse basate in Cina, in grande maggioranza di madrelingua cinese e specializzate in e-commerce e marketing, in grado di gestire tutti gli aspetti dello sviluppo digitale delle aziende internazionali in Cina. Le opportunità digitali nel mercato cinese sono in continua crescita e non hanno subito frenate a causa del COVID19, con una crescita dell’e-commerce annuale del 10,9% per un totale di oltre Eu 1.500 miliardi nel 20201.

Adiacent rafforza così il proprio posizionamento come agenzia specializzata sul digital export, con focus specifico sul mercato cinese e con partnership con le principali piattaforme del settore tra cui Tmall, Tmall Global, WeChat, Jd.com e Baidu.

L’acquisizione contribuirà̀ ai risultati del Gruppo Sesa dall’anno fiscale al 30 aprile 2022, con ricavi annuali per circa Eu 2,5 milioni ed un Ebitda margin atteso del 20% ed è stata realizzata sulla base di un prezzo in linea con i parametri EV/Ebitda (4,75 x Ebitda normalizzato) di riferimento generalmente applicati per tali operazioni dal Gruppo Sesa. Il prezzo verrà liquidato in parte al closing ed in parte nei successivi 24/48 mesi, verificata la continuità gestionale e lo sviluppo del business. L’operazione, nella quale Fireworks è stata assistita da William De Ascaniis come advisor finanziario, prevede il coinvolgimento nella gestione del CEO e dei partner di Fireworks Andrea Fenn, Chenyin Pan, Zhang Yan e Cheng Zhengzheng, che assieme a Lapo Tanzj, già CEO di Adiacent China, si applicheranno allo sviluppo di business di Adiacent China con obiettivi di crescita e generazione di valore sostenibile nel lungo termine.

Grazie a questa operazione Var Group integrerà l’offerta dei servizi digitali per l’internazionalizzazione con competenze e risorse tecniche in Cina a supporto delle imprese italiane ed europee nell’approdo in uno dei più grandi mercati digitali del mondo.

“Rafforziamo la nostra capacità di supportare le aziende italiane ed europee nel portare le proprie eccellenze in uno dei maggiori mercati digitali mondiali come quello cinese, in una fase cruciale della trasformazione digitale delle imprese e di ripartenza dell’economia. Diamo il benvenuto al team di Andrea Fenn e Fireworks che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni”, ha affermato Francesca Moriani CEO di Var Group.

“Adiacent ha già sviluppato una stabile presenza in Cina nonché una partnership strategica con il Gruppo Alibaba: grazie a questa operazione ampliamo il nostro ruolo di Digital Enabler sul mercato cinese con il coinvolgimento di ulteriori risorse umane specializzate e l’ingresso di un giovane talento come Andrea Fenn che assieme a Lapo Tanzj svilupperà il business di Adiacent China nei prossimi anni”, ha dichiarato Paola Castellacci, CEO di Adiacent.

“Il Gruppo Sesa prosegue la propria strategia di investimento in competenze ed innovazione anche sui mercati esteri, arricchendo il proprio capitale umano di risorse specializzate in Cina con focus su uno dei maggiori mercati digitali a livello mondiale. L’accelerazione nel ricorso alla crescita esterna, attraverso progetti industriali di lungo termine, contribuirà alla generazione di valore sostenibile a beneficio dei nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Gruppo Sesa spa