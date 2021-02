Tozzi (Lega): "Solidarietà ai lavoratori in appalto per Alia"

“Sono solidale con i lavoratori della cooperativa Ati Mugello che stanno manifestando per richiedere un giusto trattamento economico e normativo dei dipendenti delle ditte in appalto per Alia”. Così la consigliera regionale Elisa Tozzi (Lega), intervenuta stamane al presidio organizzato dall'Unione Sindacale di Base davanti alla sede di Alia spa in via Baccio da Montelupo, a Firenze.

“Ormai da troppi anni la politica del risparmio ha prodotto sfruttamento nel settore della gestione rifiuti, oltre al vizio di esternalizzare i servizi allo scopo di sottopagare i lavoratori – attacca Tozzi - per questo appoggio la loro battaglia e la loro scelta di alzare la testa dopo anni di vessazioni”.

“Alia deve riconoscere a questi lavoratori il diritto di avere il loro contratto nazionale, sia da un punto di vista economico che normativo. Chiedo quindi all'azienda di intervenire - conclude Tozzi – per reinternalizzare tutti i servizi e riconoscere loro uno stipendio dignitoso”.

Fonte: Ufficio Stampa