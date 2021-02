'Tutti insieme per la scuola', obiettivo raggiunto: consegnati agli studenti i 100 tablet richiesti

Il Comune ha promosso la campagna per garantire a tutti la miglior didattica a distanza. “Alla richiesta di 100 dispositivi fatta dalle scuole la città ha risposto con generosità”, dice il Sindaco. I cento tablet sono stati acquistati grazie ad aziende, cittadini e Rotary Club.

“A fine 2020 il Comune ha promosso una campagna di raccolta fondi per garantire anche agli studenti in difficoltà la miglior didattica a distanza: le scuole avevano fatto richiesta di 100 tablet, sono fiero di Scandicci che ha risposto con generosità e in breve ha raggiunto l’obiettivo. Il mondo associativo, le aziende e i cittadini hanno compreso l’importanza di questa campagna e hanno messo il massimo impegno”. Con queste parole il Sindaco Sandro Fallani presenta i risultati raggiunti dalla campagna “Tutti insieme per la scuola”, alla quale hanno contribuito il Rotary Club Scandicci, nove aziende tra cui Copyworld Srl, Balenciaga Logistica, Pelletteria Richemont Firenze, Idee Consulting, Astra Srl, Co.bra.ma., Arpass Srl e Valentino Metal Lab Srl, oltre a comuni cittadini.

La prima consegna di 20 tablet è stata quella del Rotary Club Scandicci nella mattina dello scorso 21 dicembre, in contemporanea all’ordinazione da parte del Comune dei primi 50 tablet grazie alla prima raccolta fondi di cittadini e aziende, e all’acquisto diretto di altri 15 dispositivi da parte di Copyworld Srl. Nelle settimane successive all’acquisizione dei primi 85 dispositivi per la Dad, l’Amministrazione Comunale grazie alla raccolta fondi ha acquistato e consegnato alle scuole ulteriori 15 tablet, raggiungendo così l’obiettivo dei cento dispositivi richiesti dalle scuole dei tre istituti comprensivi cittadini. In totale, oltre all’acquisizione diretta di 35 tablet, con la campagna “Tutti insieme per la scuola” sono stati raccolti fondi per un importo complessivo di oltre 17 mila euro.

Promossa dal Comune di Scandicci, la raccolta “Covid-19 Tutti insieme per la scuola” a fine 2020 ha sostituito le sponsorizzazioni degli ultimi anni finalizzate al Concerto di Capodanno (che in questa occasione non poteva essere organizzato). Lo slogan dell’iniziativa a favore degli studenti in difficoltà economica per l’acquisto di supporti tecnologici per la didattica a distanza è stata “Donazione + donazione = Educazione”. La raccolta, organizzata con l’aiuto delle associazioni del Social Party e destinata ad alunni e studenti dei tre Istituti comprensivi scolastici di Scandicci, ha coinvolto aziende del territorio e cittadini, oltre al Rotary Club di Scandicci che ha dato un contributo fondamentale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa