Via al cantiere sui marciapiedi di Santa Cristina a Mezzana

È in partenza il cantiere per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via Leonardo da Vinci a Santa Cristina a Mezzana. Si tratta della porzione storica della frazione di Santa Cristina, che coincide con il tracciato antico della strada di collegamento tra Carmignano e il Pinone, oggi sostituita nella funzione di viabilità maggiore dalla via provinciale che corre parallela.

Obiettivo dell’intervento è quello di riqualificare la zona, in particolare un tratto di circa 100 metri, andando ad uniformare la tipologia di pavimentazione dei marciapiedi a quella della sede stradale, già dotata di lastre di pietra. La pavimentazione del marciapiede, infatti, attualmente ha le pietre sconnesse e deteriorate. Inoltre, essendo anche privo di scivoli, non è fruibile da persone con ridotte capacità motorie. Per questo motivo il marciapiede verrà completamente demolito, per essere ricostruito di migliore qualità e fruibile anche a persone con disabilità motoria.

“Anche questa settimana – dice il sindaco Edoardo Prestanti – avviamo un’opera di riqualificazione in una delle nostre frazioni. Il marciapiede di Santa Cristina a Mezzana aveva bisogno di essere rimesso a nuovo ed andiamo a svolgere questo intervento nella maniera migliore: rendendolo più fruibile da tutti, ma anche più bello esteticamente e durevole nel tempo grazie alla pietra con cui viene lastricato”.