Agenzia delle Entrate, riapre al pubblico lo sportello di San Miniato

A partire da lunedì prossimo, 15 febbraio 2021, lo sportello di San Miniato dell’Ufficio territoriale di Pontedera dell’Agenzia delle Entrate riapre al pubblico, dopo un periodo di chiusura dovuto all’emergenza epidemiologica in corso.

Lo sportello situato in via Ser Ridolfo 3 a San Miniato sarà aperto al pubblico il lunedì mattina, con orario 8.30 – 12.45, e riceverà gli utenti esclusivamente su appuntamento. Il nuovo modello di accesso programmato consente infatti di evitare code e assembramenti - esigenza particolarmente sentita in questa fase - contribuendo al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Tutti gli altri giorni lo sportello resterà operativo in modalità agile, utilizzando il canale telefonico, e-mail e PEC per le attività di assistenza e servizio all’utenza. L’accesso fisico allo sportello è quindi riservato ai casi di effettiva necessità e comunque sempre su appuntamento.

Come prenotare un appuntamento– I cittadini possono prenotare un appuntamento tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it alla voce “Prenota un appuntamento”, oppure tramite l’App “Agenzia Entrate” oppure chiamando il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso e 06 96668907 da cellulare.

Lo sportello delle Entrate di San Miniato rimane inoltre raggiungibile per posta elettronica alla casella dp.pisa.utpontedera.sanminiato@agenziaentrate.it e per telefono al numero 050315471, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dedicato a tutti gli uffici della Direzione provinciale di Pisa dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana