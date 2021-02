Anziana 93enne denuncia figlio e nipote per maltrattamenti

Una 93enne ha denunciato figlia e nipote di 64 e 40 anni per violenze subite dopo l'ultimo litigio tra le mura domestiche. È avvenuto a Fivizzano. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza dell'anziana che ha raccontato di ripetute sofferenze fisiche e psicologiche, sevizie immotivate, insulti, minacce, ma anche aggressioni fisiche con calci, schiaffi e pugni. L'anziana è stata trasferita in pronto soccorso per le cure mediche. Ha riportato infatti la rottura di una caviglia e vari ematomi. Adesso si trova in una struttura messa a disposizione dei servizi sociali del Comune. Per figlia e nipote è stato disposto dal giudice il divieto di avvicinamento alla vittima.