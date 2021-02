Consiglio comunale Empoli in presenza, al voto il Dup

Sarà una sessione organizzata in presenza, ma anche online per chi non potrà essere presente. Il Consiglio Comunale di Empoli torna nei locali del Palazzo delle Esposizioni, in Via Guido Guerra, nel rispetto delle misure anti contagio come da protocollo Covid-19. La seduta è fissata lunedì 15 febbraio 2021, alle 9.30, sempre con la diretta streaming dal profilo facebook del Comune per poter essere seguita dai cittadini. A presiedere l’assemblea consiliare, Alessio Mantellassi.

Di seguito i punti all’ordine del giorno.

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, relativa a case popolari in Carraia.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune, relativa a una situazione di disagio nella frazione di Pontorme.

4.Commissione comunale toponomastica - designazione componente in rappresentanza della minoranza consiliare.

5.Imposta municipale propria (Imu) – approvazione aliquote e detrazioni anno 2021

6.Programma triennale 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici. approvazione definitiva.

7.Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2022-2023, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. Approvazione.

8.Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022.

9.Approvazione programma degli incarichi esterni di collaborazione autonoma per l'anno 2021.

10.Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023

11.Bilancio di Previsione 2021-2023 – esame ed approvazione.

12.Lavori di somma urgenza conseguenti allo sversamento di sostanze oleose in località Pontorme - presa d'atto del verbale di somma urgenza e approvazione della perizia giustificativa ex art. 163 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e 191, comma 3, del d. lgs. 267/2000 e riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lettera e) del d.lgs. 267/2000.

13.Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 15 febbraio 2021 – 14 febbraio 2024.

14.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione area fitness nei parchi pubblici, superando gli attuali “percorsi vita”.

15.Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune - interventi per garantire il diritto all'abitare a fronte dell'emergenza economica e sociale e proroga degli sfratti.

16.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico e Questa è Empoli - Il ciclo non è un lusso.

17.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione piste di pattinaggio nel parco di Serravalle.

18.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a rifacimento lapide P.C.I.

19.Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a ripudio delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa