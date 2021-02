Farmacia più ampia e nuovi ambulatori medici a San Donato in Poggio

San Donato in Poggio si arricchisce di un nuovo progetto che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per un investimento che supera i 200mila euro l’area della farmacia, adiacente al negozio Coop, sarà ampliata e trasformata in un polo sanitario a disposizione della comunità. A sostenere l’intervento di riqualificazione la Farmapesa, la società a prevalente gestione pubblica di cui il Comune di Barberino Tavarnelle è l’unico socio di controllo. La società, convertita nel 2019 da Srl a Spa, ha per oggetto la gestione della farmacia comunale.

“L’investimento prevede la realizzazione di due interventi di rilievo - annuncia il sindaco David Baroncelli – da un lato l’utilizzo degli spazi adiacenti, posti al piano terreno della struttura, che consentirebbe di ampliare i locali della farmacia e di adeguarli alle necessità logistiche per la fornitura e la disposizione dei farmaci e dei sanitari di cui è assortita, dall’altro la costruzione di nuovi locali al piano superiore per ospitare i nuovi ambulatori medici di San Donato in Poggio”. Il progetto, presentato dall’amministratore Alessandro Ciappi, mira a creare un ampio spazio disposto sopra la farmacia e caratterizzato da tre nuovi ambulatori, una sala d’attesa e servizi igienici.

“Come per le frazioni di Marcialla, Sambuca e Vico, dove gli ambulatori medici sono allestiti all’interno di spazi di proprietà comunale – continua il sindaco Baroncelli - il nostro intento è quello di dislocare i servizi nei piccoli centri urbani in modo da contribuire ad agevolare la vita dei cittadini e favorire i percorsi di autonomia soprattutto dei soggetti più fragili. Aprendo uno spazio che le famiglie possono raggiungere comodamente, senza effettuare lunghi spostamenti, il borgo di San Donato si arricchisce di un ulteriore servizio nel settore sanitario a disposizione dei cittadini e dei medici in grado di dare riposte alle necessità di una comunità, caratterizzata in gran parte da residenti di età avanzata”. I lavori per la realizzazione dei nuovi ambulatori medici di San Donato in Poggio partiranno nell’autunno di quest’anno.

Dal 2019 la Farmapesa ha assunto una nuova forma giuridica e uno statuto sociale. Tanti gli obiettivi che si è posta la società tra cui quello legato al punto Cup e all’ampliamento degli orari di apertura del centro unico di prenotazione che consente di richiedere prestazioni di diagnostica e visite specialistiche. La società si propone inoltre di svolgere informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco e promuovere la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO