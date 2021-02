Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Ovest e San Miniato in direzione Mare. I lavori per la nuova asfaltatura si terranno dalle 22 del 10 febbraio alle 06 dell'11 e in direzione Firenze dalle 22 dell'11 alle 06 del 12 febbraio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa