Giornata mondiale della pace, il cardinale Betori a Palazzo Vecchio con il messaggio di Papa Francesco

Domani, 11 febbraio, alle 9, l’arcivescovo di Firenze cardinale Giuseppe Betori sarà in Sala di Lorenzo a Palazzo Vecchio per consegnare al sindaco Dario Nardella il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace.

Alla cerimonia, ristretta per le disposizioni legate all’emergenza sanitaria, parteciperanno anche l’assessore al dialogo con le confessioni religiose Allessando Martini, il presidente del consiglio comunale Luca Milani e i vicepresidenti Emanuele Cocollini e Maria Federica Giuliani, la presidente della commissione consiliare Pace Donata Bianchi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa