Incidenti sul lavoro: 23enne giù da impalcatura di un cantiere nautico, è grave

Oggi, 10 febbraio, in Toscana si registra un nuovo infortunio sul lavoro. L'incidente è avvenuto in Darsena a Viareggio dove un addetto di 23 anni è caduto da un'impalcatura nel cantiere Lusben Craft.

Il giovane è caduto da oltre 4 metri e ha riportato un politrauma ed è rimasto cosciente. E' stato accompagnato all'ospedale di Pisa in codice rosso in ambulanza. Intervenuti sul posto, insieme al soccorso sanitario, anche gli operatori del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl per ricostruire la dinamica dell'infortunio.