Incontro Comune-Federcalcio per le strutture fiorentine

Formazione dei dirigenti, gestione degli impianti sportivi, crescita qualitativa delle scuole calcio, promozione del settore femminile e sostegno alla proposta del Centro Storico Lebowski sulla nuova formula della Coppa Italia.

Sono alcuni degli argomenti al centro dell'incontro, ieri pomeriggio, tra l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il riconfermato presidente regionale della Federcalcio Paolo Mangini e il nuovo delegato provinciale Alessandro Matteini. Quello di ieri è il secondo di una serie di appuntamenti settimanali con i rinnovati organismi sportivi del territorio per rinsaldare i rapporti di collaborazione e promuovere iniziative congiunte.

Si è anzitutto esaminato il tema della difficile situazione che stanno affrontando adesso le società sportive a causa della pandemia.

L’assessore Guccione ha poi ricordato gli interventi da parte del Comune quasi terminati per il rifacimento del terreno in erba sintetica a Novoli e all’Isolotto e quelli di efficientamento energetico al campo di Brozzi (per l'impianto di riscaldamento), Rifredi e Romagnoli (con l'installazione dell'illuminazione a led). E' stata ribadita l'importanza dei centri federali territoriali del Bozzi (alle Due Strade) per il calcio giovanile e femminile e per il Borsieri (in via Massa) che diventerà centro federale regionale per il calcio a cinque.

"Ho illustrato al confermato presidente regionale Mangini e al neodelegato provinciale Matteini, ai quali ho fatto gli auguri per un proficuo lavoro, gli interventi manutentivi e i progetti dell’amministrazione comunale rivolti al calcio - ha spiegato l'assessore Guccione - massima sinergia sui temi legati alla formazione, soprattutto dei dirigenti, nell’ottica di un nuovo modello di gestione di una società”.

"Un incontro proficuo - ha sottolineato il presidente Mangini - in particolare per la sinergia riscontrata con l'assessore Guccione su temi importanti per le nostre società come la formazione e l'impiantistica, che da sempre sono al centro dell'azione del comitato regionale".

Piena convergenza, infine, sull’importanza di dare impulso al settore del calcio femminile fin dalle categorie più giovani e sostegno alla proposta del Centro Storico Lebowski sulla nuova formula della Coppa Italia.

L'assessore Guccione proseguirà, nelle prossime settimane, gli incontri con i vertici delle varie federazioni sportive rieletti per il quadriennio olimpico 2021-2024. Giovedì 18 febbraio sarà la volta dei presidenti regionale e provinciale della Federboxe.

