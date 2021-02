Lions San Miniato dona mascherine e guanti alla Casa Verde

Il virus che da quasi un anno affligge gran parte dell’umanità sta mettendo a dura prova intere popolazioni con l’Italia fra le prime. La perdita di lavoro, in tutte le sue declinazioni, sta creando numerosi nuovi poveri con le conseguenti gravi difficoltà ad accedere persino all’alimentazione.

Come sempre noi Lions siamo in prima linea per cercare di soddisfare i bisogni primari con donazioni e interventi umanitari. Con l’accordo fatto con il banco alimentare la somma che noi doniamo viene triplicata in valore di beni da distribuire.

Questo sistema ci ha permesso di aiutare nuovamente tutte le Caritas con una donazione di più di 8 quintali di beni di prima di necessità.

Navigando poi sui social abbiano appreso che la Casa Verde di San Miniato aveva bisogno di giochi per lo sviluppo della manualità delle ospiti della struttura e di prodotti igienizzanti per sanificare i locali. E così il Lions Club San Miniato è intervenuto donando quanto richiesto e non solo.

Infatti ogni scatolone consegnato conteneva anche guanti, mascherine fpp2 e mascherine chirurgiche. Inoltre sono pronti per essere consegnati gli scatoloni con gli oggetti di cui sopra anche alla Casa di riposo di San Miniato, di Fucecchio, di Santa Croce sull’Arno oltre che alla Misericordia di Santa Croce, di San Miniato Basso, alla Rsa Selene Menichetti di Castelfranco di Sotto e infine alla casa famiglia di San Miniato.

Alla Misericordia di Castelfranco sono stati donati anche 50 camici. Il Lions sta cercando di fare il possibile e l’impossibile per aiutare lì dove ce ne è bisogno.

Fonte: Lions Club San Miniato