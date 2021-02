Montespertoli si racconta online con due siti per promozione e shop

L'Amministrazione Comunale sta lavorando senza sosta per proseguire con il progetto di marketing territoriale e altri tasselli di questo grande puzzle sono stati allocati proprio in questi ultimi giorni. Due i siti internet su cui l'Amministrazione e le attività del territorio credono molto: visitmontespertoli.it e montespertoli.shop.

"Abbiamo il dovere di raccontare il nostro paese e le persone che tutti i giorni lavorano e faticano per mantenere alta la qualità dei prodotti e del territorio che ne custodisce la tradizione. Questi due siti e il nuovo brand saranno per noi un mezzo per farci conoscere al di fuori dei nostri confini, per esserci e avere un'identità forte anche online" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il primo sito - visitmontespertoli.it - sarà uno spazio dedicato al racconto e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. Un luogo virtuale offerto a tutte quelle figure che lavorano e che fanno parte di Montespertoli: dalle aziende agricole alle strutture ricettive, dai ristoranti alle attività artigianali, passando dalle associazioni che contribuiscono a rendere viva la nostra realtà.

Il sito web rappresenta il contenitore delle nostre eccellenze e permette di far conoscere la cultura, i prodotti e la natura presenti nel territorio montespertolese con l'obiettivo di invogliare a vivere l'esperienza di un luogo che si presenta ricco di sorprese e di scoperte, persino per i suoi abitanti.

Il secondo sito - montespertoli.shop - sarà uno spazio dedicato alla vendita. In questo anno difficile abbiamo capito ancora di più quanto è importante avere un'identità online e l'Amministrazione Comunale ha voluto investire fin da subito in questo ramo aiutando il commercio dei negozi locali. Insieme all'Associazione commercianti è stato fatto un'importante lavoro per predisporre questo nuovo market place che permetterà agli aderenti all’iniziativa di vendere online i propri prodotti o servizi ad un pubblico più vasto.

I cittadini montespertolesi potranno avvalersi di un unico spazio online dove trovare i prodotti da acquistare e l'Associazione commercianti, a sua volta, potrà investire risorse nella promozione in rete, ampliando così il raggio di vendita dei prodotti.

Adesso inizia il compito di mappatura e inserimento dei dati delle varie realtà e l'Amministrazione rivolge un appello a tutti.

Se hai un'azienda agricola, una struttura ricettiva, un bar o un ristorante a Montespertoli vai su visitmontespertoli.it e compila il form apposito.

Se vendi prodotti e/o servizi vai su montespertoli.shop e iscriviti al sito.

"Stiamo portando avanti un progetto ambizioso e per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto e del coinvolgimento di tutti. Abbiamo una grande opportunità davanti. E' il momento di esserci!" annunciano l'Assessore alla comunicazione Alessandra De Toffoli e l'Assessore al commercio Paolo Vignozzi "Aiutateci a farvi conoscere e se non sapete a quale progetto aderire, non esitate a contattarci" concludono.

É, infine, in corso di ultimazione l'adesione del Comune di Montespertoli al progetto di Wi-Fi Italia del Ministero allo Sviluppo Economico, che metterà a disposizione dei cittadini e dei turisti un sistema di accesso a internet tramite un wi-fi gratuito sulle piazze principali del paese e nei locali dell'amministrazione pubblica.