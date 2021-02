Pedibus con i nonni dell’Auser, il serpentone dell’amicizia porta a casa 44 bambini

Il Covid non ferma il serpentone dell’amicizia, alias pedibus. L’esperienza di successo che da anni porta Comune e Auser ad affiancare i piccoli studenti del territorio nel loro viaggio slow da scuola a casa non si è mai interrotta, neanche in tempo di pandemia. Le bambine e i bambini della scuola primaria Machiavelli di San Casciano tornano a casa comodamente a piedi, lungo un breve tragitto, guidato dai nonni dell’Auser di San Casciano, associazione presieduta da Giampaolo Ciuffi. Due le linee attive per la stagione scolastica 2020-2021, partita lo scorso settembre, che conduce complessivamente 44 bambini, molti dei quali verso il centro storico di San Casciano, una parte in direzione del quartiere del Gentilino.

“Si conferma un’esperienza molto apprezzata dai bambini – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – l'avventura del pedibus è considerata un'opportunità di condivisione al di fuori del contesto scolastico, un valore educativo che aumenta il suo peso specifico nel difficile momento che stiamo vivendo in cui le possibilità di stare all’aria aperta con i compagni si sono ridotte considerevolmente per via delle misure di prevenzione e contenimento del contagio”. Il pedibus piace anche perché garantisce un percorso sicuro e rispettoso dell’ambiente, oltre a stimolare relazioni sociali e intessere nuove amicizie.

“Si invita a fare moto e sievita l’utilizzo di auto e di veicoli per il ritiro dei bambini a scuola - fa notare l’assessore alle Politiche educative Elisabetta Masti – il servizio costituisce un vantaggio sia per gli studenti che per i genitori, i bambini vengono accompagnati da personale volontario dell’Auser e imparano a comportarsi correttamente sulla strada essendo coinvolti direttamente in un percorso di mobilità lenta e attiva. Dall’altra parte i genitori hanno la possibilità di risparmiare tempo perché il pedibus funziona sempre, anche quando piove. L’intenzione è quella di ampliare il servizio anche alle frazioni di Mercatale e Cerbaia”.

Il Pedibus è svolto in orario pomeridiano.

Per le iscrizioni al pedibus è necessario compilare la scheda, disponibile sul sito web del comune:

www.sancascianovp.net/sites/www.sancascianovp.net/files/mod_iscrizione_linea_pedibus_cerbaia_-_mercatale.pdf e presentarla al protocollo nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8,30-12,30 e lunedì e giovedì anche in orario 15,00-18,30. L’iscrizione, compilata e firmata, può essere inviata anche per mail a scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it allegando fotocopia del documento del genitore firmatario o inviata per fax allo 055 8256258. Per informazioni: 0558256269/271.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO