Stagione teatrale flessibile 2021, rinviato lo spettacolo “Mammamia!”

Lo spettacolo “Mammamia!”, di e con la celebre comica toscana Maria Cassi, previsto per giovedì 11 febbraio alle 18.30 e alle 21.30 al Teatro Politeama di Poggibonsi per la stagione flessibile 2021, è rinviato a giovedì 22 aprile a causa del protrarsi dell’emergenza e della chiusura dei teatri fino al 5 marzo. La data di recupero è già disponibile grazie alla pianificazione flessibile che ha previsto un doppio calendario per ogni spettacolo, valutando in anticipo la possibilità di un eventuale rinvio. Oltre alla doppia data, la stagione flessibile, pensata proprio per far fronte a tutte le criticità poste dall’emergenza, ha un doppio orario, che garantisce la maggior fruizione possibile dei 200 posti disponibili per ogni turno.

La stagione, già partita con alcuni appuntamenti online da dicembre - sul palco virtuale anche Maria Cassi collegata dal Teatro del Sale- , sarebbe dovuta iniziare in presenza il 20 di gennaio con la popolare attrice Valentina Lodovini in “Tutta casa, letto e chiesa”, uno spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rame , già rinviato al 14 aprile. Se non cambia niente, la stagione in presenza si aprirà il 10 marzo con Francesca Reggiani e Massimo Olcese nella commedia Souvenir, proseguendo il 23 marzo con Marco Bocci in Lo Zingaro, per poi recuperare ad aprile, il 14 e il 22, “Tutta casa letto e chiesa” e “Mammamia!”, e concludersi il 27 maggio con l’Arca Azzurra in A debita distanza.

Nel frattempo Fondazione Elsa sta lavorando, in collaborazione con FilmArea, ad un nuovo appuntamento della rassegna #PoliteamaONline , che andrà prossimamente in prima visione sulla pagina facebook del teatro.Si tratta di un evento dedicato al grande illustratore Andrea Pazienza e allo spettacolo interpretato da Andrea Santonastaso “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”, già programmato al Politeama nell’autunno prossimo.

In attesa di una prossima riapertura, proseguono la campagna abbonamenti alla stagione flessibile 2021 e la vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone. Grazie alla stagione flessibile c’è la possibilità di acquistare, nel comune di Poggibonsi, nuovi abbonamenti con la formula delivery del “Teatro da asporto”, basta prenotare telefonicamente il proprio abbonamento e sarà possibile averlo direttamente a casa.

Per nuovi abbonamenti e biglietti le casse del Teatro Politeama, in piazza Rosselli 6 a Poggibonsi, sono aperte il martedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, il sabato dalle 15.30 alle 19.30.

Informazioni su www.politeama.info o telefonando, negli orari di apertura della biglietteria, allo 0577983067 (interno 2).

Fonte: Fondazione E.L.S.A. CultureComuni