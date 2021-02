Scritte anti-PD a Sesto, Labanca: “Atti intimidatori inutili"

“Siamo sconcertati per le scritte ingiuriose che hanno imbrattato le bacheche della nostra sede in Piazza Ginori. Un gesto vile e codardo che colpisce tutta la comunità del Partito Democratico di Sesto Fiorentino. L'attacco a una sede di un partito è un atto intimidatorio inutile e perdente, chi usa la violenza rispetto al confronto democratico non vince mai” ha dichiarato il Segretario Massimo Labanca.

“Visto quanto accaduto abbiamo sporto denuncia contro ignoti presso il Commissariato della Polizia di Stato di Sesto Fiorentino e abbiamo immediatamente ripulito le scritte sulla bacheca. Ci auguriamo che simili atti non si ripetano, noi continuiamo il dialogo e l'ascolto della città, la buona politica è la miglior risposta che possiamo dare ” ha concluso Labanca.