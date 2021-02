Statale del Brennero, Fantozzi (Fdi): "Occorre intervento strutturale"

“Sulla statale del Brennero c’è bisogno di un intervento strutturale per metterla in sicurezza una volta per tutte. Regione e Governo devono agire prontamente per un miglioramento generale di tale arteria, vitale per l’economia della provincia di Lucca” chiede il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi.

“L’Anas ha annunciato che entro 15 giorni effettivi di lavoro riaprirà il traffico a senso unico alternato sulla statale del Brennero, interrotta da frane importanti. La notizia è una boccata d’ossigeno per la Valle del Serchio. Ma non possiamo continuare a rincorrere l’emergenza, all’ordine del giorno in Mediavalle e Garfagnana. Con un’interrogazione ho, infatti, chiesto alla Giunta regionale che si effettui un monitoraggio di tutto il versante che sovrasta la statale, tra il Ponte del Diavolo e Fontana di Chifenti. La strada frana ogni anno perché ci sono problemi di manutenzione mai fatta negli anni. Il punto fondamentale è che su questo, come su tutti gli altri temi che riguardano il territorio della Valle del Serchio, c’è bisogno di una proposta organica e non di interventi spot e frammentari”.

Fonte: Ufficio Stampa