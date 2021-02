Tasse, assunzioni, scuola, musei: la manovra di bilancio empolese spiegata alle associazioni di categoria

Il sindaco Brenda Barnini ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti dei sindacati e della associazioni di categoria empolesi per esporre e condividere i principali contenuti della manovra di Bilancio di previsione Triennale che andrà all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta di lunedì 15 febbraio.

Erano invitati Cgil, Spi-Cgil, Cisl, Pensionati-Cisl, Cia, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confindustria.

I principali punti messi in evidenza riguardano: la scelta di ampliare il perimetro dei servizi fondamentali per il diritto alla studio; il trasporto scolastico per le scuole medie; l'ampliamento delle ore a sostegno degli studenti con handicap nelle scuole; l'attivazione di una concessione per la gestione dei musei, ma anche il piano triennale delle assunzioni in seno agli uffici municipali. Alla base c’è una strategia, pensata dall’amministrazione comunale, che è quella di preparare la città alla ripartenza post Covid.

Quindi da un lato rafforzare e implementare i servizi alla persona, dall'altro scommettere su alcune scelte di investimento importante per il futuro come le anticipazioni che sono già state fatte del Master Plan dello Sport piuttosto che il Teatro civico, e il Consorzio per la gestione del Terrafino puntando sulla economia circolare.

Il Bilancio contiene anche un importante piano di implementazione del personale con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell'amministrazione di rispondere ai bisogni dei cittadini, e di cogliere opportunità di finanziamento anche attraverso nuove progettazioni.

In particolare si è reso necessario l’aggiornamento del piano assunzionale 2021-2023 prevedendo la copertura dei posti che si sono resi vacanti oltreché degli ulteriori posti che si renderanno vacanti a seguito di pensionamenti o cessazioni di personale, e dei posti di nuova istituzione. Si parla di circa 30 assunzioni in tre anni.

Il sindaco Barnini ha poi evidenziato l'invarianza di tasse e tariffe, come avvenuto in tutti i sei anni di amministrazione Barnini, e rimandato ad un momento successivo il confronto sulla TARI.

La risposta dei sindacati e delle associazioni di categoria è stata positiva in particolar modo Cgil e Cisl hanno salutato con favore gli obiettivi illustrati dal Sindaco sull'ampliamento dei servizi alla persona e per il diritto allo studio.

I rappresentanti del commercio e dell'artigianato hanno avanzato richiesta di poter, nel corso del 2021, tornare a beneficiare di nuove misure di sostegno – come già avvenuto nel 2020 abbattimento Cosap e riduzione tassa pubblicitaria –.

Da parte del sindaco c’è stata l’apertura su questo fronte: laddove da parte del Governo ci saranno ulteriori misure di sostegno nei confronti dei Comuni l’amministrazione comunale è pronta a prendere in considerazione la possibilità di ulteriore misure a vantaggio di quelle categorie.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa