Trekking urbano a Vinci, l'iniziativa Proloco nel weekend

Nelle giornate di Sabato 13 e Domenica 14 Febbraio, a Vinci si rinnova l’appuntamento con il Trekking Urbano per le vie del paese, a cura della Proloco Vinci e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa torna dopo l’edizione estiva, durante la prima fase di riapertura, la quale ha riscosso interesse e puntato l’attenzione sulle nuove forme di visita e di turismo lento, anche all’interno delle mura delle città. Il Trekking Urbano rappresenta una sorta di “sport dolce”, che si adatta a tutte le età e a tutte le stagioni. Gli itinerari che vengono proposti si differenziano da quelli canonici in quanto meno strutturati ma ricchi di aneddoti, con percorsi che privilegiano anche angoli meno noti delle nostre città. Quella organizzata a Vinci per questo weekend vuole essere un’edizione di lancio per l’attesa riapertura della stagione dove verranno proposti quattro percorsi tematici, sempre organizzati da Proloco con la collaborazione dell’Associazione Vinci nel Cuore. Il percorso di questo fine settimana vedrà il passaggio dai principali luoghi leonardiani che caratterizzano il paese natale del genio. Appuntamento quindi alle ore 15,30 di Sabato 13 e 14 Febbraio in Piazza della Libertà. La partecipazione è gratuita su prenotazione a info@prolocovinci.com o al recapito 334804770.

Fonte: Proloco di Vinci