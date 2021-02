Una giornata in Toscana per celebrare Gino Bartali: mozione approvata all'unanimità

Commemorare il grande campione Gino Bartali con una serie di iniziative, tra cui una giornata completamente a lui dedicata. Lo chiede una mozione, che è stata approvata questa mattina dal Consiglio regionale con voto favorevole all’unanimità.

L’atto è stato presentato da Marco Stella (Fi) e arricchito da emendamenti, che vedono come primi firmatari Andrea Vannucci (Pd) e Marco Casucci (Lega).

Come ha ricordato Stella illustrando la mozione all’aula, “Bartali è stato un grande sportivo e un grande uomo perché ha salvato più di 800 persone”. Tra il 1943 e il 1944 il campione fece la spola tra Terontola-Cortona e l’Umbria trasportando, nascosti nel telaio della sua bicicletta, documenti falsi che permisero la fuga all’estero di centinaia di cittadini che rischiavano il campo di concentramento. Nel 2005 Bartali venne insignito dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi della medaglia d’oro postuma al merito civile; nel 2013 è stato dichiarato “Giusto tra le Nazioni” e il suo nome è stato aggiunto nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme. “Per questo dobbiamo ricordarlo e soprattutto dobbiamo raccontare la sua storia ai giovani, perché è un esempio di altruismo, coraggio, volontà e modestia – ha detto Stella –. Un simbolo di come si debba stare al mondo”.

L’atto impegna dunque la Giunta regionale affinché si adoperi a commemorare Bartali con una serie di iniziative culturali, espositive, storiche e sportive, “nel ricordo di un campione di sport e di umanità e di grande valore etico e morale, anche con il coinvolgimento dei comuni di Cortona, Firenze e Bagno a Ripoli ed eventualmente di ogni altro comune interessato a partecipare al calendario delle iniziative”; prevede inoltre che si stabilisca una giornata ogni anno completamente dedicata – con eventi e attività varie – al ricordo “di un grande uomo e di un grande sportivo”. Inoltre impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento per giungere all’istituzione di una giornata nazionale del “padri della Repubblica” in cui vengano celebrate le figure e le imprese di Gino Bartali e Fausto Coppi, protagonisti di “un’epoca sociale e sportiva estremamente difficile per l’Italia, che ha coinciso con la ricostruzione del paese, dopo le tragedie della seconda guerra mondiale”.

Andrea Vannucci ha affermato, illustrando il suo emendamento, che “è opportuno pensare a un’iniziativa di tipo nazionale, accoppiando le figure di Bartali e Coppi, che raccontano un pezzo di Italia e possono insegnare ai giovani quali sono i valori sportivi e umani a cui fare riferimento”. Marco Casucci, presentando il suo emendamento, ha sottolineato come “Cortona e Terontola siano molto legate alla figura di Bartali”. “Dobbiamo portare avanti la sua memoria – ha detto – e nel farlo è importante coinvolgere le amministrazioni locali e creare una sinergia”.

Anche Maurizio Sguanci (Iv) ha ricordato come “la figura di Bartali sia molto importante per Firenze, per la Toscana e per tutta l’Italia, vista la sua levatura come sportivo ma soprattutto come uomo”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa