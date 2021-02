Alpi Apuane protagoniste de 'Il provinciale'

Prosegue su Rai2, sabato 13 febbraio alle 17,15, il viaggio de “Il provinciale”, il programma di Rai2 che racconta la bellezza, le storie e i valori della provincia italiana.

Federico Quaranta, sempre accompagnato dal fedele Kumash, ci porterà questa settimana in Toscana, sulle Alpi Apuane. Un territorio davvero unico, caratterizzato da una bellezza senza pari e da una storia densa di avvenimenti che hanno inciso profondamente sul nostro presente.

Le Apuane sono conosciute per la bellezza dei propri marmi, per i profondi abissi e le grandi cavità del sottosuolo carsico, ma vale la pena di scoprire una strada che le attraversa per giungere fino a Modena, la Via Vandelli. Una vera autostrada del ‘700, un progetto innovativo che stupisce ancora oggi dopo oltre tre secoli.

La storia delle Apuane riemerge anche dalle rovine della Filanda di Forni, un cotonificio inaugurato alla fine dell’800 per sfruttare la forza delle acque del fiume Frigido. Un luogo che ha visto nascere le prime lotte per i diritti delle donne, ma che è finito per mano dei nazisti che lo hanno distrutto.

Perché nello splendore naturalistico delle Alpi Apuane, durante l’ultimo conflitto mondiale si sono consumate le drammatiche vicende legate alla Linea Gotica, una pagina dolorosa della nostro passato che è necessario salvare dall’oblio.

Immerse in questi straordinari scenari naturali, vivono persone che hanno imparato a custodire la memoria dei luoghi, a rispettarne lo spirito, a trarne forza vitale. Come Andrea, un giovane pastore che ha deciso di portare avanti la tradizione secolare della sua famiglia nell’allevamento delle capre apuane, o Elisa, che a Colonnata continua a produrre il ricercatissimo lardo locale utilizzando strumenti di quattrocento anni fa.

