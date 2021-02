Arance della salute nelle scuole di Poggibonsi

Lunedì 15 febbraio saranno distribuite nelle scuole poggibonsesi le “Arance della Salute” in adesione all’iniziativa promossa dall’Associazione Tumori Toscana. ATT ormai da anni organizza la campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione finalizzata a sostenere l’attività di volontariato nella cura domiciliare dei pazienti malati oncologici. Anche per questo anno l’iniziativa si rinnova e trova l’adesione dell’amministrazione comunale.

Le arance fornite da ATT saranno distribuite nelle mense scolastiche lunedì prossimo secondo modalità concordate con la dietista e con CIR FOOD-Divisione Eudania, società che gestisce il servizio. Le “Arance della Salute” rappresentano un sostegno importante al lavoro di ATT che in questo periodo di emergenza da Covid-19 ha intensificato le proprie attività per permettere ai malati oncologici di avere sempre maggiori cure in contesto domiciliare.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa