Chiuso tratto di via di Ciriceto a Pistoia

Un tratto stradale di via di Ciriceto di circa cento metri, in prossimità della località Campo Ripano nella zona compresa tra Le Grazie e Cireglio, è chiuso per motivi di sicurezza, a tutela dell'incolumità pubblica. Sul versante che si trova sopra il tratto di strada si è verificato un movimento franoso che ha portato al distacco di alcuni massi e alberi caduti lungo la viabilità.

Proprio per questo motivo il Comune, in via di urgenza, ha interdetto alla circolazione questo tratto stradale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del transito veicolare.

«In questa zona, per la conformazione e natura del terreno, le frane si verificano periodicamente – dice l'assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei –. Con la chiusura della strada, nessuno è rimasto isolato e la viabilità è comunque garantita da percorsi alternativi. Cercheremo di riaprire la viabilità prima possibile, comunque non prima di avere garantito che il versante ripido e roccioso sopra la strada non sia stato messo in sicurezza. I tempi potrebbero non essere brevi, anche perché i terreni interessati sono di proprietà privata».

Modifiche alla viabilità. Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, via di Ciriceto (tratto in prossimità della località Campo Ripano) è chiuso al transito. La zona è stata transennata e sono stati sistemati cartelli di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa