Coronavirus, in isolamento la scuola materna di Montaione

Classi in quarantena a Montaione. Oggi, giovedì 11 febbraio, è stata messa in isolamento tutta la scuola dell'infanzia Gemma Cecchi. La decisione è avvenuta in seguito alla positività di una persona.

Nelle ultime ore erano state messe in quarantena due sezioni della prima delle scuole medie.

La durata dell'isolamento di alunni e alunne dipenderà dalla scelta di sottoporsi o meno a un tampone (10 giorni dal contatto con tampone negativo o 14 giorni senza tampone).

"C'è veramente bisogno da parte di tutti, giovani e meno giovani, di comprendere che è assolutamente necessario non abbassare la guardia e continuare a sopportare i sacrifici che comporta questa pandemia, che purtroppo, da tanti mesi, ha modificato il normale svolgimento della vita sociale" scrive il sindaco Paolo Pomponi.