Covid, ospedale di Empoli ancora pieno con rialzo dei contagi: "Mai usciti dalla seconda ondata"

Non siamo mai usciti del tutto dalla seconda ondata, per quanto riguarda gli afflussi all'ospedale San Giuseppe di Empoli. A dirlo è la dottoressa Silvia Guarducci, direttore sanitario del presidio di viale Boccaccio, che oggi era presente all'avvio della campagna vaccinale verso la popolazione. Le cinque settimane consecutive di zona gialla in Toscana hanno purtroppo portato, negli ultimi tempi, a un innalzamento di contagi che condurrà con tutta probabilità verso la zona arancione.

"Si vedono gli effetti della zona gialla da qualche settimana - ci spiega la dottoressa -. Aumentano i numeri dei malati che hanno bisogno di ricovero da pronto soccorso da Covid. Siamo passati dai 2 di inizio gennaio ai 6 ogni giorno. Anche lo screening fa emergere nuovi contagi durante gli accessi prima di interventi programmati. Nelle scorse settimane abbiamo dovuto riaprire un altro reparto Covid al San Giuseppe. Ed è per questo che si raccomanda a tutti, appena ne avranno la possibilità, di vaccinarsi. È l'unico modo per tornare alla normalità e potremo far lavorare in modo normale gli ospedali. Questi afflussi fanno ridurre gli interventi ordinari, rimandando gli interventi".

A oggi al San Giuseppe ci sono 58 posti letto occupati su 62 disponibile per le cure ordinarie covid, 8 per la terapia intensiva su 10 disponibili.

"È evidente un rialzo della diffusione del virus anche in Toscana - spiega Enrico Sostegni, presidente della Commissione sanità in Consiglio regionale -, serve attenzione perché la campagna vaccinale non deve bloccarsi da rischi di nuove ondate. Come commissione sanità siamo impegnati affinché l'attività normale degli ospedali vada avanti. Abbiamo approvato una mozione sulla rete oncologica, c'è stato un calo degli screening oncologici. Il ritardo dovrà essere colmato entro marzo ma è importante che tutti continuino a curarsi nonostante la pandemia".