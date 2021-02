Covid, variante inglese a Poggibonsi: secondo caso in Valdelsa

La 'variante inglese' del Covid-19 è arrivata, con il secondo caso in Valdelsa, anche a Poggibonsi. A riferirlo è il sindaco David Bussagli tramite la sua pagina facebook: "Come i nostri vicini di Colle di Val D’Elsa, siamo stati informati dalla Asl che la variante inglese è presente anche a Poggibonsi con un caso già accertato. L’interlocuzione con il dipartimento di igiene è continua. Il lavoro di tracciatura è spinto al massimo, così come l’azione di monitoraggio con le conseguenti valutazioni condivise che ne potranno scaturire".

Ad oggi, giovedì 11 febbraio 2021, sono 127 i casi di positività al Covid-19 nel comune di Poggibonsi.

"Appare chiaro -ha continuato il primo cittadino- che i motivi di preoccupazione non mancano, che il virus è presente e continua a circolare andando a colpire, e lo sappiamo molto bene, le persone più fragili. Attendiamo di conoscere la permanenza o meno della Toscana nella zona gialla ma non c’è bisogno di questa decisione per comprendere che dobbiamo recuperare tutti, in ogni singolo momento della nostra giornata, la massima attenzione".

