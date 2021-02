Discarica della Grillaia, Galletti (M5S): "Risposta insoddisfacente dalla Regione"

“L’emendamento della maggioranza ha di fatto reso inattuabile la proposta di risoluzione che chiedeva di individuare gli strumenti finanziari per chiudere la discarica della Grillaia. La risposta ricevuta dalla Regione, indicata nella nota di attuazione, oltre ad essere decisamente insoddisfacente, tradisce lo spirito dell’indirizzo unanime indicato dall’Aula, che aveva chiaramente manifestato la volontà di chiudere per sempre quella discarica.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana, commenta la risposta della Regione, in merito all’atto da lei presentato e votato all’unanimità dal Consiglio regionale, che doveva scongiurare la riattivazione della discarica di Chianni in provincia di Pisa.

“Viene da dire che ‘a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre si indovina’ come recita un detto di saggezza popolare, e in effetti è difficile non pensarlo oggi - spiega la Capogruppo M5S -. Nel precedente comunicato, nel quale annunciavo l’esito favorevole del voto in aula per la mia proposta di risoluzione volta a chiudere definitivamente la discarica di Chianni, avevo anche sottolineato di aver “accettato a denti stretti” l’emendamento PD, perché indeboliva l’indirizzo dell’atto.”

“La nota di attuazione inviata dall’Assessore regionale con delega all’ambiente e ai lavori pubblici, Monia Monni, spiega come la risoluzione in questione non fosse attuabile in quanto la discarica della Grillaia è di proprietà privata e non rientra nella pianificazione regionale. Questo lo sapevamo già, ma c’è da fare però un’importante premessa: nella versione da noi protocollata, prima dell’emendamento del Partito Democratico, si chiedeva di procedere all’acquisto dal privato, proprio per scongiurare questa ipotesi. Ma la controparte richiesta dal PD per votare questo atto, e quindi farlo passare, era accettare la loro richiesta di modifica.”

“In sintesi, per capire meglio la portata di questa beffa: il Partito Democratico in Consiglio regionale chiede, per votarla, la modifica della nostra proposta indicando una sua soluzione, che il Partito Democratico in Giunta regionale ritiene però inattuabile. Questo senza neanche valutare l’ipotesi di trovare altre vie, come indicato dall’atto, per raggiungere il risultato.”

“Nel precedente comunicato avevo anche chiarito come questo fosse un ultimo tentativo di mediazione con una Giunta regionale - chiarisce Galletti -, che a parole chiede collaborazione, ma nei fatti, finora, ha sempre smentito questa volontà - e conclude -. Con dispiacere prendo atto che questa collaborazione è impossibile. Cercherò altri strumenti per impedire questo scempio, ma intanto è bene che il Partito Democratico trovi le parole adatte per spiegare tutto questo ai cittadini di Chianni.”

Fonte: Ufficio stampa