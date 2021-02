Escursionista scivola sul ghiaccio e cade per 450 metri: muore 61enne sui monti al confine

Un escursionista di 61 anni ha perso la vita sul monte Marmagna mentre stava salendo il crinale 00. L'incidente è avvenuto nell'Appennino Parmense, al confine con la provincia di Massa Carrara.

L'uomo sarebbe caduto in seguito ad una scivolata su ghiaccio per circa 450 metri. Purtroppo per il 61enne, originario di Parma, la caduta per 450 metri sul versante toscano è risultata fatale. Sul posto, una zona molto impervia, sono stati attivati i servizi regionali del soccorso alpino e speleologico toscano e dell'Emilia Romagna. La squadra di Carrara e Lunigiana si è portata a Lagdei per raggiungere il canalone e procedere poi al recupero della salma.

Sono stati vani i tentativi degli elicotteri regionali Pegaso ed Elipavullo, che hanno dovuto rinunciare causa maltempo.