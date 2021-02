Falsa documentazione per evadere tasse e ottenere fondi Ue, denunciato a Orbetello

Il titolare di una società agricola di Orbetello è stato denunciato dalla guardia di finanza della tenenza di Orbetello perché mediante fatture false ha omesso di dichiarare ricavi per oltre un milione e mezzo di euro nell'arco di quattro anni. L'azienda, utilizzando falsa documentazione, era riuscita a ottenere in modo fraudolento oltre 100mila euro di finanziamenti dell'Unione europea, finalizzati a favorire le culture biologiche ed alcuni servizi di sostegno.

Il titolare dell'attività è stato quindi denunciato per i reati fiscali di dichiarazione dei redditi fraudolenta ed emissione di fatture false, nonché per falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Dettagliate segnalazioni sono state inviate alla Corte dei conti per l'ipotesi di danno erariale connesso al fraudolento ottenimento di finanziamenti pubblici, nonché all'Organismo di gestione e pagamento dei fondi comunitari per il recupero delle somme indebitamente ottenute dalla società.