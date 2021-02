Incendio Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "Presidi di sicurezza servono sul territorio, caserma VdF in tempi brevi"

Mi sono personalmente trovata a condividere l’emergenza che si è creata a seguito dell’incendio sorto in via Duca d’Aosta, avendo sede lì la mia attività e devo dire che non è stato un bello spettacolo e neanche una bella sensazione.

Tutto si è svolto fortunatamente in pieno giorno all’ora di pranzo e, visto che al momento non si conoscono le cause dell’incendio sviluppatosi in un garage, se ciò fosse avvenuto di notte la situazione poteva essere completamente diversa.

Solo l’intervento immediato del vicino distaccamento dei vigili del fuoco di Petrazzi ha potuto evitare il peggio. A una prima unità di intervento se ne sono aggiunte numerose altre e poi la Guardia di Finanza, la polizia Municipale e l’auto medica, un dispiegamento di forze impressionante a dimostrazione della gravità dell’episodio.

La certezza che ne consegue è quindi incontestabile: le emergenze si affrontano sicuramente in modo più funzionale quando i presidi di pubblica sicurezza si trovano sul territorio e questo vale per la sanità o la polizia Municipale o, come in questo caso i Vigili del fuoco.

È auspicabile quindi che la nuova caserma dei vigili del fuoco, già ampiamente annunciata, trovi tempi di realizzazione certi come garanzia e certezza di presenza locale avendo già irrimediabilmente perso il Pronto soccorso e avendo decentrato la Polizia Municipale indebolendo il presidio del territorio perché, alla luce di ciò che è avvenuto oggi, è indiscutibile che le situazioni più tragiche si evitano e si affrontano con successo solo grazie alla celerità di intervento.

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo un grande spavento anche se alcune attività commerciali e abitazioni potrebbero aver subito danni a causa del fumo e di questi tempi non è poca cosa.

Susi Giglioli, Capogruppo Lega Castelfiorentino