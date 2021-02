Mazzeo domani a Prato, incontro con presidente Provincia

Domani, venerdi 12 febbraio alle 17, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, incontrerà il presidente della Provincia di Prato, Francesco Puggelli nella sede dell’Amministrazione provinciale di Prato, palazzo Banci Buonamici. Si tratta di uno degli incontri con i presidenti delle dieci province toscane che il presidente Mazzeo ha avviato fin dall’inizio del suo mandato e che, dopo Prato, si concluderà con il presidente della Provincia di Livorno.

“In questi mesi – spiega il presidente Mazzeo – nonostante le limitazioni dovute alle giuste regole per il contenimento della pandemia ho voluto incontrare le istituzioni locali delle province toscane, oltre ai sindaci dei capoluoghi, al fine non solo di un doveroso rapporto istituzionale fra l’Assemblea legislativa regionale e i rappresentanti dei cittadini toscani sui territori, ma anche per fare un primo punto sulle necessità delle varie comunità locali. Questi incontri proseguiranno nelle prossime settimane con il presidente della Provincia di Livorno e poi con i sindaci dei vari comuni e delle unioni di comuni delle altre realtà toscane”.

“La volontà – sintetizza Mazzeo – è di costruire una relazione continua e stabile fra territori, istituzioni locali e Consiglio regionale, perché ritengo che la nostra Assemblea debba sempre più diventare la casa di tutti i toscani, lo strumento per dare voce anche a chi oggi ha meno voce”.

“Ci troviamo in una fase molto particolare – conclude il presidente del Consiglio regionale - e penso che sia per combattere e battere la pandemia, sia per tracciare le linee di azione contro la crisi sociale ed economica che ne sta derivando, serva una sintonia sempre maggiore fra i diversi livelli istituzionali. Nelle prossime settimane, una volta che il governo Draghi entrerà nel pieno delle proprie funzioni, il nostro Paese si troverà di fronte ad una grande occasione: utilizzare al meglio i fondi del Next Generation Eu per realizzare uno sviluppo sostenibile sia socialmente che ambientalmente. Per raggiungere questo scopo sarà indispensabile un ruolo attivo delle istituzioni locali come ha ricordato al premier incaricato lo stesso presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Da qui la necessità, anche in Toscana, di costruire una rete più salda fra Regione, Comuni e Province”.

Fonte: Regione Toscana