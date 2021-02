Neve e vento in Metrocittà Firenze: le zone interessate

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che per venerdì 12 febbraio è stato emanato un codice giallo per rischio neve su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze e rischio vento per le aree Arno-Firenze, Valdarno inferiore, Valdelsa-Valdera e Bisenzio-Ombrone Pistoiese.

Previste deboli nevicate sparse dal tardo pomeriggio in intensificazione nella serata: inizialmente la quota neve è collinare e zone interne appenniniche (200-400m), in serata in abbassamento fino a quote pianeggianti (0-200m). Venti di Grecale in rinforzo nella seconda parte della giornata.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa