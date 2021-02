Ha approfittato della distrazione della barista per mettere le mani nel registratore di cassa e arraffare il bottino: per questo motivo un cinquantenne di Sansepolcro è finito nei guai. Per ben due volte ha rubato dalla cassa del bar, nel primo caso è passato impunito mentre nel secondo è stato acciuffato. I carabinieri lo hanno perquisito e in casa sua hanno trovato buona parte della refurtiva. Il cinquantenne è stato denunciato.