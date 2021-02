San Valentino: cuori giganti e cultura a Pietrasanta

Pietrasanta è la città degli innamorati. Amore e cultura sono più forti della pandemia. La Piccola Atene, recentemente eletta meta per tutte le stagioni dalla rivista Forbes, si veste a tema per San Valentino. Dalla panchina gigante del belvedere della Rocca passando per il centro storico ed il Ponte del Principe fino al rondò del Pontile di Marina di Pietrasanta, la città è stata invasa da cuori giganti decorati con fiori e luci (sono già un successo social!), panoramiche postazioni per i selfie, canzoni d’amore in filodiffusione e tante iniziative come il contest fotografico e poetico ed il laboratorio per bambini senza tralasciare gli aspetti commerciali con sconti nei negozi aderenti e menu nei ristoranti per un dolce tête-à-tête. Il desiderio di un selfie d’amore è l’occasione perfetta per una passeggiata a piedi tra le tante opere che compongono il museo a cielo aperto di Pietrasanta e il più importante circuito di gallerie d’arte.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per il coordinamento dell’assessorato agli eventi e alle manifestazioni è nata da un’idea dei consiglieri comunali, Giacomo Vannucci e Paolo Bigi in collaborazione con l’artigiano Adamo Pierotti, il fiorista, Giorgio Lazzarini e il gruppo Facebook Go Versilia.

Per gli appassionati di fotografia e di poesia c’è il contest #Pietrasantaloveis promosso dal gruppo Facebook “Go Versilia”. Il regolamento è disponibile sulla bacheca del gruppo e sul sito del Comune di Pietrasanta. Per partecipare i concorrenti devono utilizzare gli hashtags #pietrasantaloveis #goversilia #pietrasanta365 #pietrasantaeventi

Per i bambini c’è infine il laboratorio promosso dalla Fondazione Versiliana in programma sabato 13 febbraio alle ore 16.00 presso la sede di RecuperArti (zona Terminal Bus) dove i bambini potranno realizzare, sotto la guida di educatrici, i propri bigliettini di San Valentino utilizzando materiali di riciclo come stoffa, carta, adesivi, nastrini, colori.

Fonte: Ufficio Stampa