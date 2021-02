Servizio civile universale con Legacoop Toscana, opportunità a Firenze

C’è tempo fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio per presentare domanda per svolgere il servizio civile universale con Legacoop Toscana. Il programma “CooperiAmo Toscana” comprende 3 progetti: Lifelong Toscana, Impariamo Insieme e Un anno di Cammino, per un totale di 96 posti disponibili distribuiti presso le sedi e le strutture di 11 cooperative sociali toscane aderenti a Legacoop.

Su Firenze e provincia sono complessivamente 37 i posti i posti messi a disposizione per i quali è possibile avanzare la propria candidatura.

Lifelong Toscana: 11 posti presso sedi/strutture delle cooperative ARCA, CAT, CEPISS, DI VITTORIO

Impariamo Insieme: 18 posti presso sedi/strutture delle cooperative ARCA, GAETANO BARBIERI, CAT, CEPISS

Un anno di cammino: 8 posti presso sedi/strutture delle cooperative CEPISS, DI VITTORIO

Per partecipare alle selezioni bisogna non aver compiuto i 29 anni (28 anni e 364 giorni) e occorre avere a disposizione lo SPID. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove si potrà scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Per qualsiasi informazione sul programma “CooperiAmo Toscana” è possibile rivolgersi a Pegaso Network allo 055 6531082 o alla mail serviziocivile@pegasonet.net.

Fonte: Legacoop Toscana - Ufficio Stampa