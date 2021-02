Tartaruga marina impigliata tra le corde: il salvataggio a San Vincenzo

Una storia a lieto fine sulle spiaggia di San Vincenzo per una tartaruga marina. L'animale, una Caretta-Caretta, era rimasta impigliata in un groviglio di corde. Tramite la segnalazione di alcuni cittadini è intervenuta presso il Bagno La Perla, la Guardia Costiera di Piombino. Il personale della Delegazione di spiaggia di San Vincenzo è giunto in spiaggia, trovando l'esemplare lungo circa 45 centimetri, largo 31 centimetri per un peso di quasi 4 kg e mezzo.

Con molta probabilità la tartaruga era stata portata sulla spiaggia a causa delle mareggiate che hanno investito le coste locali nei giorni scorsi. I militari, dopo aver liberato dal cordame la Caretta-Caretta che le avvolgeva la pinna sinistra, l'hanno trasportata su disposizione della Arpat Area Mare Livorno presso l'acquario di Livorno per le cure del caso. Il rilascio in mare dovrebbe avvenire tra alcuni giorni, dopo che l'animale si sarà completamente ristabilito.

Le condizioni di salute della tartaruga marina saranno costantemente monitorate nei prossimi giorni dal personale specializzato.