Grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, è ricoverato a Grosseto

Sono gravi le condizioni dello scrittore 77enne Valerio Massimo Manfredi. Autore e storico, è stato trovato esanime nella sua casa di Roma ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Misericordia di Grosseto. Con lui nell'abitazione era presente la compagna Antonella Prenner, anche lei scrittrice. Pure la donna è in gravi condizioni.

A ritrovarli è stata la figlia. Si sospetta che alla base del problema possa esserci un'intossicazione da monossido di carbonio. Manfredi e Prenner avrebbero inalato i gas nocivi e avrebbero perso conoscenza nella loro casa di Roma in via dei Vascellari.

Mentre Prenner è stata portata in codice rosso all'Umberto I di Roma, Manfredi è stato ricoverato in Toscana. Lo scrittore è stato trasportato all'ospedale Misericordia di Grosseto in prima serata. Dopo l'accesso al Pronto Soccorso, è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica e successivamente ricoverato in Terapia Intensiva. Le condizioni di salute sono critiche, al momento è in prognosi riservata.