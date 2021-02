Capannoli, il Comune sostiene le attività con un bando mirato anche per chi vuole aprire

“Apprezzamento al sindaco Arianna Cecchini e alla consigliera delegata al commercio Alessandra Marianelli per il pacchetto di interventi a sostegno delle attività commerciali, e non solo, sia per quanto riguarda quelle già presenti ma anche in chiave di nuove aperture. Siamo pronti a mettere a disposizione i nostri uffici per assistere coloro che vorranno partecipare al bando”. Piena soddisfazione di Confesercenti Toscana Nord, con il suo coordinatore Valdera Claudio Del Sarto, all’annuncio del Comune di Capannoli di alcuni interventi economici rivolti in particolare al settore commerciale. “L’importanza di questo bando è duplice – spiega Del Sarto – perché si rivolge concretamente a chi ha già una attività e vuole ristruttura il proprio fondo. In questo periodo drammatico in cui la pandemia non allenta ancora la propria morsa, gli imprenditori che comunque hanno il coraggio di andare avanti e investire potranno contare su un contributo per la riqualificazione, un contributo per il recupero delle facciate e sugli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione”. Poi la parte dedicata alle nuove attività. Ancora il coordinatore Valdera. “Abbiamo apprezzato la visione di medio-lungo periodo dell’amministrazione comunale di Capannoli che mette a disposizione un finanziamento a fondo perduto di 5.000 euro per chi vuole aprire una nuova attività. Un modo per incentivare il ritorno del piccolo commercio nel borgo. Ci siamo subito messi a disposizione – conclude Claudio Del Sarto – per una assistenza diretta per la partecipazione al bando contattando la nostra sede Valdera allo 0587 278011. Ma soprattutto come consulenti per coloro che vorranno aprire una nuova attività sfruttando il fondo perduto del Comune”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord