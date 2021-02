Cittadinanza per Zaki e segreteria comunale, i temi per il Consiglio comunale di Montopoli

Si parlerà della cittadinanza onoraria per Patrick Zaki ma anche dello scioglimento della convenzione per la segreteria comunale con Santa Maria a Monte per 'allearsi' con Crespina Lorenzana. Di questi e altri temi tratterà il consiglio comunale di Montopoli Val d'Arno, convocato per il prossimo 19 febbraio alle 19. Il COnsiglio si terrà in videoconferenza. L'opposizione 'Montopoli del Cambiamento' ha presentato una mozione sull'installazione dei cartelli idonei per i cani nei parchi verdi.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno