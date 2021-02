Donna riversa a terra, sarebbe stata investita: è in prognosi riservata

Una donna di 32 anni, originaria della provincia di Como, è stata investita, intorno alle ore 17, sarebbe stata investita da un bus nei pressi del terminal a Siena in strada a Pescaia. La donna è stata trovata riversa a terra. È stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, attualmente è in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi, anche la Polizia Stradale. Accertamenti in corso per risalire alla dinamica. Dell'incidente è stato avvisato il magistrato di turno.