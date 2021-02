Eroina sotterrata in un campo a Ospedaletto, trovato un secondo panetto

Dopo il sequestro del panetto di eroina a Ospedaletto e l'arresto di due persone (Qui la notizia), eseguito dalla polizia di Pisa, gli investigatori hanno voluto vederci chiaro e sono tornati sul luogo del ritrovamento per setacciare l'area. La Sezione narcotici ha rinvenuto un ulteriore carico di sostanza stupefacente, identico al primo che pesava circa 6 etti, e dunque sequestrando in totale quasi 1 kg di eroina. La droga, una volta tagliata e suddivisa in dosi, avrebbe fruttato agli spacciatori una cifra tra i 160mila e i 200mila euro.

Di nuovo sul posto, il campo alla periferia di Ospedaletto dove sono stati trovati i due uomini arrestati mentre tentavano di sotterrare il panetto, gli agenti hanno perlustrato l'area con l'ausilio dei cani antidroga e della guardia di finanza. L'ulteriore panetto rinvenuto alle prime luci dell'alba di questa mattina ha così raddoppiato il sequestro di due giorni fa, confermando il sospetto dei poliziotti che i due soggetti si fossero approvvigionati di un grosso quantitativo di stupefacente.