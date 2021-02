Evade mezzo milione di euro e cede due immobili alla famiglia, sequestri a Empoli

Sequestrati due immobili a Empoli (circa 500 mq) venduti da un imprenditore cinese a favore dei suoi familiari. La notizia riguarda l'evasione fiscale da parte di un'azienda dell'Empolese legata al commercio all'ingrosso di pelli. La guardia di finanza di Empoli ha fatto emergere un'evasione delle tasse e dell'Iva di circa mezzo milione di euro, che si aggiungeva a precedenti iscrizioni a ruolo per un ulteriore valore quasi equivalente.

La titolare dell'impresa era una studentessa cinese poco più che ventenne, ritornata in Cina per circa un anno. La giovane avrebbe fatto da prestanome per il padre che, una volta viste le contestazioni delle fiamme gialle, ha cominciato a vendere i beni immobili alla moglie, stabilendo che il pagamento sarebbe potuto avvenire entro un decennio e comunque a favore delle figlie. La procura di Firenze ha chiesto, per mano del sostituto procuratore Fabio Di Vizio, e ottenuto dal gip del tribunale fiorentino Federico Zampaoli il provvedimento di sequestro dei due immobili, pari a un valore vicino a quanto evaso.