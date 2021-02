Festa nell'ex pub a Gambassi, multati 10 ragazzi

Festa nell'ex pub poco prima di mezzanotte tra il 10 e l'11 febbraio. È quanto hanno visto i carabinieri di Gambassi Terme che ha multato un gruppo di 10 giovani che stava passando la serata in compagnia, purtroppo per loro in orario di coprifuoco e in assembramento non concesso. C'era anche il titolare dei locali presente. Sono stati tutti sanzionati per la violazione delle prescrizioni in materia di contrasto e contenimento del contagio da "Covid - 19".