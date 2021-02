Fi-Pi-Li, Picchielli (Lega): “No al tutor”

Come ormai sappiamo la Firenze-Pisa-Livorno versa da anni in pessime condizioni strutturali che si sono palesate in numerosi episodi, dando origine a numerosi danni alle auto e creando problemi di traffico: proprio nelle settimane passate abbiamo infatti assistito a quanto avvenuto tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa.

Preso atto della decisione che si paventa, di introdurre il sistema tutor, la Lega si appresta a manifestare la propria contrarietà riguardo l’istallazione di un meccanismo che riteniamo non solo inadeguato, ma una sorta di legale ladrocinio nei confronti degli automobilisti, dato anche che nella superstrada sono presenti circa 12 autovelox che portano nelle casse della Città Metropolitana di Firenze, della Provincia di Pisa e della Provincia di Livorno la cospicua somma di 16 milioni di euro l’anno. Invitiamo l'amministrazione regionale con i tre enti sopracitati ad elaborare un progetto sostenibile e lungimirante che ponga fine ai problemi strutturali di lungo periodo di questa importante rete stradale della Toscana. Il Presidente Giani ha dichiarato che entro il 2021 nascerà una nuova società, la Toscana Strade Spa, che prenderà in gestione la Firenze-Pisa-Livorno, realizzando una terza corsia dove possibile e gestendola come un'autostrada. Prima di parlare di una terza corsia ci sembrerebbe doveroso sistemare le condizioni dell'arteria ed evitare di vessare gli automobilisti che quotidianamente usufruiscono di questa strada, specialmente nella situazione economica in cui versa la nostra nazione a causa della pandemia.

Fonte: Ufficio Stampa