La Lega Empolese Valdeldsa incontra le associazioni di categoria

L’incontro con le associazioni di categoria che si è svolto stasera con Gianluca d’Alessio per Confesercenti e Franco Brogi per FIEPET, segue quello del 27 Maggio scorso in cui ci si apprestava ad affrontare la fase 2 e già i problemi e le interpretazioni dei protocolli erano difficoltosi e poco chiari.

Ad oggi emerge una situazione al limite del tracollo gestita a suo di DPCM che ha prevaricato in modo strutturale la ristorazione, mentre si svolge l’incontro alle 15.55 di venerdì non si sa ancora se potrà essere servito il pranzo di San Valentino domenica.

Ci si aspetta un cambio di passo deciso dal prossimo Governo che ci facciamo carico di rappresentare nelle opportune sedi. A livello locale ci impegneremo affinchè le misure di sostegno come l'abbattimento Cosap e riduzione tassa pubblicitaria, nei singoli comuni, siano estese anche per il 2021. Come già sostiene la Lega sarà necessario rendere operativi gli indirizzi che ci giungono dal CTS come riferimento per poter prolungare le aperture dei ristoranti, che si trovano in zona gialla, anche a cena.

Sarà necessario intervenire inoltre su normative chiare in tempi certi superando i codici ATECO, l’approvazione immediata del piano “Ristori 5” possibilmente da gestire in base alla progressività della perdita dell’attività e non a pioggia. Opinione unanime condivisa contraria alla “lotteria degli scontrini” che rappresentano costi di adeguamento, minano la dignità dell’esercente e non producono nessun vantaggio per le attività già in grave difficoltà. Auspicabile un rimborso per l’attivazione e l’adeguamento del registratore di cassa.

È stata un'occasione importante per confrontarsi. Come Lega siamo pronti a portare avanti certe istanze pervenutoci a livello regionale grazie ai nostri consiglieri regionali ed a livello nazionale grazie ai nostri parlamentari.

Lega Empolese Valdelsa

I Capogruppo

Andrea Picchielli - Empoli

Susi Giglioli - Castelfiorentino

Damiano Baldini - Certaldo

Marco Manuelli - Gambassi