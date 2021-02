Mercato Antiquario in piazza Duomo, si svolgerà anche se Toscana in zona arancione

Il 14 febbraio, seconda domenica del mese, torna in piazza del Duomo a Pistoia il Mercato dell'Antiquariato per tutto il giorno, dalle 8 alle 18, in un’unica giornata. Sono una sessantina i banchi che saranno presenti con operatori specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design.

«Il Mercato Antiquario nella piazza medievale nel centro della città – spiega l'assessore allo sviluppo economico Gianna Risaliti – ha riscosso parecchi consensi. Il settore dell'antiquariato è stato molto gradito sia dai pistoiesi ma anche dai numerosi avventori che provengono da altre città. Ciò ha favorito una crescita delle attività economiche: sia dei concessionari che già esercitavano questo tipo di commercio all'interno della Cattedrale di via Pertini, sia dagli spuntisti il cui numero è notevolmente incremento, valutando favorevolmente la piazza storica di Pistoia».

Anche in caso di passaggio della Regione Toscana in zona arancione il Mercato Antiquario si svolgerà regolarmente, sempre nel rispetto delle regole anti Covid-19. In particolare, sarà privilegiata da parte degli operatori una vendita assistita, con un massimo di tre clienti, dotati di mascherina, contemporaneamente presenti al banco, dove troveranno a disposizione gel igienizzante. In caso di modalità di vendita di oggetti di grandi dimensioni (come mobili, tavoli o altro), potrà accedere all'area di acquisto un solo cliente per volta. L'invito rivolto a visitatori e operatori commerciali è di attenersi alle prescrizioni anti-Covid, facendo acquisti nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa