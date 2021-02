Nasce il primo sportello camerale del Chianti in sostegno alle imprese locali

Si amplia l'offerta dei servizi ai cittadini e alle imprese nel Comune di Barberino Tavarnelle grazie ad una nuova forma di sinergia istituita con la Camera di Commercio di Firenze. Dopo la stipula del protocollo di intesa, sottoscritto dal sindaco David Baroncelli e dal Presidente della Camera, Leonardo Bassilichi, che ha sancito l'avvio di un nuovo processo per lo sviluppo tecnologico a sostegno delle imprese, nascerà presso il Comune di Barberino Tavarnelle uno sportello per l’erogazione della smart card per la firma digitale.

Dalla fine di marzo aprirà nella sede del palazzo comunale di Tavarnelle (piazza Matteotti) un ufficio di prossimità, finalizzato allo scambio di informazioni, servizi, strumentazioni, knowhow e piattaforme innovative rivolto alle realtà economiche del Chianti e della Valdelsa. L’ufficio sarà disponibile ogni mercoledì dalle 9 alle 13, su appuntamento (dott.ssa Ilenia Ferrini, Ufficio Pianificazione Economica Territoriale, tel. 8050848).

COMUNE E CAMERA: inedita collaborazione

Si tratta di un nuovo sportello, che si aggiunge a quello attivato dalla Camera a Scandicci, e sarà gestito dal personale del Comune, adeguatamente professionalizzato. L’obiettivo è quello di favorire prossimità alle realtà economiche puntando sui vantaggi della semplificazione e della snellezza burocratica nell'accesso ai servizi camerali attraverso l'innovazione tecnologica. Lo sportello per le imprese ed i professionisti di Barberino Tavarnelle permetterà infatti di garantire una maggiore sinergia fra gli enti, ridurrà gli spostamenti le code agli uffici sperimentando una modalità operativa che potrà essere esportata in altre realtà del territorio.

“La digitalizzazione dei nostri servizi è il modo in cui stiamo vicini alle imprese, ma in questo momento anche la prossimità fisica è importante - dice Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio di Firenze -. Ringrazio l'Amministrazione comunale di Tavarnelle Barberino per l'opportunità di mettere a disposizione del territorio i servizi camerali, nell'ottica di accompagnare le imprese verso la ripartenza”.

“L'attivazione dello sportello camerale - commenta il sindaco David Baroncelli - è il frutto di un percorso inedito per l'area Chianti che conferma la preziosa collaborazione, consolidata nel tempo dal confronto costante sui temi del lavoro, con la Camera, ente pubblico che opera nell'interesse del sistema delle imprese di cui cura lo sviluppo economico dal punto di vista amministrativo, promozionale, statistico mettendo in campo professionalità e trasparenza”. Nell'erogazione dei servizi informativi e tecnologici alle imprese il nuovo servizio garantirà equità delle relazioni economiche tra imprese e territorio.

LO SPORTELLO CAMERALE: obiettivi e funzioni

Al nuovo sportello le imprese potranno rivolgersi per accedere ai servizi camerali che saranno effettuati dal personale del Comune, opportunamente formato, per l’erogazione delle informazioni e delle opportunità di sviluppo tecnologico e di finanziamento a sostegno dei professionisti. Le funzioni dello sportello di Barberino Tavarnelle sono finalizzate in particolare al rilascio della Carta Nazionale dei servizi, al tutoraggio nell'accesso ai servizi del registro delle imprese e alla trasmissione di tutte le informazioni utili per una migliore conoscenza delle realtà socio-economiche per le imprese e a favore dello sviluppo dell'economia territoriale.

In virtù della convenzione tra i due enti al Comune saranno consegnati gratuitamente i lettori di smart card e i dispositivi di firma digitale per gli amministratori ed i funzionari dedicati al servizio, che saranno formati dalla Camera, la cui rete di sportelli di prossimità (che si aggiunge agli uffici distaccati di Empoli e Borgo San Lorenzo) è destinata ad ampliarsi ancora nel prossimo futuro. Comune e Camera saranno in continuo contatto utilizzando i canali e le reti definite in ambito camerale per l'erogazione di servizi e dei vari aspetti tecnici ex organizzativi che riguardano lo sportello. Per fissare l’appuntamento per il ritiro dei dispositivi digitali a occorre telefonare al numero 055 8050848 oppure mandare una email a attivita.produttive@barberinotavarnelle.it

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino