Nuovo sito per la Misericordia di San Casciano, prenotazioni con un click

Dopo un'attenta analisi dei bisogni reali delle persone, stimolati dalla situazione contingente, dove è sempre più necessario adeguare i propri servizi anche a una vera e propria capacità non solo di comunicazione ma anche di “accesso”, facile, veloce, possibilmente da telefonino, ecco il sito web di Misericordia di San Casciano in Val di Pesa, finalmente pronto e in grado di rispondere con un click ai bisogni della gente: www.misericordiasancasciano.it

Le caratteristiche principali sono nella funzionalità: descrizione dei professionisti, presto in rete, e delle visite specialistiche e degli esami da ambulatorio che possono essere prenotati e una piattaforma dedicata per una prenotazione diretta delle prestazioni: mediche, diagnostiche e "sociali".

Non mancano le notizie utili, costantemente aggiornate e le news per essere sempre aggiornati sull'attività che la Misericordia svolge all'interno del territorio: tutti i servizi che quotidianamente vengono erogati. “I punti di forza dell'organizzazione – commenta il professor Marco Poli, Governatore della Misericordia di San Casciano in Val di Pesa - sono la qualità dei servizi proposti, l’attenzione al paziente, la professionalità degli operatori e l'impegno verso il rinnovo tecnologico, insieme a tariffe calmierate e prezzi convenienti. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale medico specialistico, i dipendenti tutti e tutti i volontari”. Numerosi i servizi.

Per quanto riguarda la MEDICINA E AMBULATORI: Guardia medica, Ambulatori specialistici e di medicina generale, Servizio infermieristico domiciliare, Prelievi del sangue a domicilio, Raccolta farmaci non scaduti.

IN COLLABORAZIONE CON IL 118: Ambulanza di emergenza con medico a bordo,Ambulanza d’emergenza senza medico a bordo.

PPS, SERVIZI ALLA COMUNITÀ: Servizi sociali, Servizi alla persona, Gruppo Fratres, Antiusura.

La nuova navigazione in questo sito permette, dunque, di accedere ai servizi che vogliamo, arricchisce l'utente con contenuti e notizie aggiornati, permette al cittadino di prenotarsi con ogni tipo di “device”, dal tablet al telefonino.